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Эзотерика
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Мокрый снег, дожди и порывистый ветер обещают в Казахстане в ближайшие дни

Опубликовано:

Желтые листья
Осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается на территории Казахстана в ближайшие дни - с 14 по 16 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

В середине недели на большей части республики по-прежнему сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

С 14 по 16 сентября на востоке Казахстана, 14-15 сентября - на севере, 15-16 сентября - на западе, 16 сентября - на северо-западе страны ожидаются сильные дожди.

В горных районах юго-востока республики в ближайшие дни прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

При этом, как отмечают синоптики, значительных изменений в температурном фоне не ожидается. В северных регионах Казахстана днем термометры будут показывать в среднем от +13 до +20 градусов, ночью - от +3 до +10 градусов. В южной половине страны ночами ожидается в среднем +7...+15 градусов, в дневное время - от +18 до +25 градусов.

Как вести себя при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036397-mokryy-sneg-dozhdi-i-poryvistyy-veter-obeschayut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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