Свыше 2500 "мертвых душ" числились пациентами в медучреждениях Астаны
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Более 2,5 тыс. умерших людей, а также покинувших Казахстан граждан числились прикрепленными к медучреждениям Астаны, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.
В Астане состоялось заседание коллегии по вопросам состояния законности в сфере здравоохранения. В нем приняли участие прокурор города, руководители управления общественного здравоохранения, главврачи поликлиник и другие.
В целом, как сообщается, была отмечена слабая профилактическая работа, в том числе по профосмотрам детей, скрининговым исследованиям.
Кроме того, выявили факты завышения объемов оказанных медуслуг, проблемы с обеспечением бесплатными лекарственными средствами, а также факты "зеленого коридора" для лиц с подозрением на злокачественные новообразования.
Помимо этого более 2,5 тыс. умерших людей и покинувших Казахстан граждан числились прикрепленными к медучреждениям столицы.
Виновные лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
Напомним, в октябре прошлого года после проверки Антикора выяснилось, что очередниками на получение квартир в Таразе уже 12 лет числились 257 умерших граждан.
В конце мая этого года суд в Алматы вынес приговор в отношении трех сотрудников поликлиники. Их обвинили в хищении почти 80 млн тенге. Сообщалось, что главврач оформляла приказы о назначении на работу фактически не работающих 19-ти лиц, получая тем самым заработную плату.
Недавно выяснилось, что в школах Атырауской области "мертвые души" получали зарплаты на 90 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036668-svyshe-2500-mertvyh-dush-obnaruzhili-v-meduchrezhdeniyah-astany/