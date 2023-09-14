Свыше 2500 "мертвых душ" числились пациентами в медучреждениях Астаны

Более 2,5 тыс. умерших людей, а также покинувших Казахстан граждан числились прикрепленными к медучреждениям Астаны, сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.

В Астане состоялось заседание коллегии по вопросам состояния законности в сфере здравоохранения. В нем приняли участие прокурор города, руководители управления общественного здравоохранения, главврачи поликлиник и другие.

В целом, как сообщается, была отмечена слабая профилактическая работа, в том числе по профосмотрам детей, скрининговым исследованиям.

Кроме того, выявили факты завышения объемов оказанных медуслуг, проблемы с обеспечением бесплатными лекарственными средствами, а также факты "зеленого коридора" для лиц с подозрением на злокачественные новообразования.

Помимо этого более 2,5 тыс. умерших людей и покинувших Казахстан граждан числились прикрепленными к медучреждениям столицы.

Виновные лица были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Напомним, в октябре прошлого года после проверки Антикора выяснилось, что очередниками на получение квартир в Таразе уже 12 лет числились 257 умерших граждан.

В конце мая этого года суд в Алматы вынес приговор в отношении трех сотрудников поликлиники. Их обвинили в хищении почти 80 млн тенге. Сообщалось, что главврач оформляла приказы о назначении на работу фактически не работающих 19-ти лиц, получая тем самым заработную плату.

Недавно выяснилось, что в школах Атырауской области "мертвые души" получали зарплаты на 90 млн тенге.