"Мертвые души": более 250 умерших числилось в очереди на жилье в Таразе (видео)

Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Антикоррупционная служба провела проверку в Жамбылской области, по итогам которой было выявлено несколько тысяч нарушений в очереди на жилье в Таразе, передает телеканал "Хабар 24".

После проверки Антикора выяснилось, что очередниками на получение квартир в Таразе уже 12 лет числятся 257 умерших граждан.

Также мониторинг показал, что около двух тысяч человек уже состоят в браке, а больше трех тысяч жителей области владеют различной недвижимостью. Кроме того, порядка 80 человек оказались не прописаны в регионе, а 17 – и вовсе проживают в других странах.

Отмечается, что все выявленные люди стояли в очереди на получение квартир как госслужащие, инвалиды, сироты и представители других социально уязвимых слоев населения. Сейчас проверка продолжается.

"В настоящее время в акиматы направлены результаты мониторинга. В результате вмешательства департамента с очереди было снято 1075 человек. По остальным 4 650 проводятся мероприятия по их снятию с очереди, то есть в рамках законодательства Республики Казахстан", – сообщил старший офицер Антикоррупционной службы Жамбылской области Жанибек Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993151-mertvye-dushi-bolee-250-umershih-chislilos-v-ocheredi-na-zhile-v-taraze-video/