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Арестованные в Уральске "навещали" узниц в камере через дыру в стене (видео)

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Дыра в стене
Дыры в стене. Иллюстративное фото: Alex L. Fradkin / Getty Images

Заключенные в одном из СИЗО в Уральске сняли на видео огромную дыру в стене, через которую могли свободно пробраться в камеру, где были женщины, передает "Мой город".

Редакции сайта прислали видео, снятое, предположительно, в одном из следственных изоляторов временного содержания в Уральске (СИЗО). На кадрах мужчина пролезает через огромную дыру в стене, попадая в другую комнату. На фоне громко звучит музыка.

По информации, полученной порталом, заключенные могут свободно перелезть через эту дыру, которая ведет прямиком якобы в женскую камеру. Мужчина на кадрах, судя по всему, – заключенный.

"Контроль со стороны руководства полностью отсутствует. Так совершаются побеги. Господин министр, примите меры", – подписан ролик.

Следом – другое видео: на нем некий мужчина демонстрирует журнал проверки арестантов и проведения обысков, утверждая, что этот документ находится в свободном доступе.

В пресс-службе ДУИС по ЗКО порталу сообщили, что по данному инциденту было проведено служебное расследование.

Напомним, в апреле осужденного, который еще на тот момент отбывал наказание в колонии в Алматинской области, заподозрили в совершении мошенничества на более чем 25 млн тенге. По версии полиции, он совершил более 200 преступных действий посредством использования мобильных телефонов и различных SIM-карт.

В начале августа другой заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области. Через несколько часов его нашли.

А в Шымкенте отбывающий наказание мужчина отпросился в баню и не вернулся в колонию. Такой же случай произошел в Павлодаре – заключенный уехал к маме в Алматы.

Вчера мы писали, что женщина, подозреваемая в преступлении, сбежала из больницы в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036659-arestovannye-v-uralske-naveschali-uznits-v-kamere-cherez-dyru-v-stene-video/

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