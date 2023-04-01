Заключенного в колонию казахстанца уличили в крупном мошенничестве

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Осужденного, который отбывает наказание в колонии в Алматинской области, подозревают в совершении мошенничества более чем на 25 млн тенге, сообщается на официальном сайте прокуратуры области.

Осужденный, как сообщается, отбывает наказание в исправительном учреждении №12. В прокуратуре Алматинской области заявили, что выявили факты совершения им интернет-мошенничества.

"Установлено, что с июня 2020 года по январь 2023 года Ж. А. Ш. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных SIM-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения", – сообщили в прокуратуре области.

Данный факт по признакам состава правонарушения, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество", был зарегистрирован специализированной прокуратурой 2 марта, а также передан в следственное подразделение УП Кунаева.

"В ходе проведения следственных действий у осужденного Ж.А.Ш. изъяты 2 мобильных телефона и 41 SIM-карта, посредством которых последний осуществлял звонки и вел переписку через WhatsApp-канал", – поведали в прокуратуре.

Сообщается, что в настоящее время проводится мониторинг базы данных по регионам Казахстана на выявление других правонарушений, предположительно, совершенных осужденным.

Кроме того, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по части 2 статьи 370 УК РК "Бездействие по службе" и переданы в Департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области.

Согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается:

ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, в обоих случаях может последовать конфискация имущества, лишение прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Согласно статье 370 УК РК, бездействие по службе наказывается:

штрафом в размере до 3 тыс. МРП;

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, у лица конфискуют имущество, а также пожизненно лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014997-zaklyuchennogo-v-koloniyu-kazahstantsa-ulichili-v-krupnom-moshennichestve/