Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какие улицы Алматы перекроют на время празднования Дня города

Опубликовано:

Велосипедист едет по дороге
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в связи с празднованием Дня города будет перекрыт ряд улиц до 17 сентября включительно, сообщает официальный Telegram-канал Almaty_joly.

По информации акимата города Алматы, с 14 по 17 сентября с 8:00 до 24:00 в связи с проведением на площади "Астана" фестиваля Almaty Cover Show будет перекрыта улица Толе би – от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.

Также с 15 по 17 сентября с 8:00 до 20:00 в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки перекроют улицу Сатпаева – между проспектом Достык и улицой Уалиханова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036644-kakie-ulitsy-almaty-perekroyut-na-vremya-prazdnovaniya-dnya-goroda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.