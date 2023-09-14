Какие улицы Алматы перекроют на время празднования Дня города
Опубликовано:
В Алматы в связи с празднованием Дня города будет перекрыт ряд улиц до 17 сентября включительно, сообщает официальный Telegram-канал Almaty_joly.
По информации акимата города Алматы, с 14 по 17 сентября с 8:00 до 24:00 в связи с проведением на площади "Астана" фестиваля Almaty Cover Show будет перекрыта улица Толе би – от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана.
Также с 15 по 17 сентября с 8:00 до 20:00 в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки перекроют улицу Сатпаева – между проспектом Достык и улицой Уалиханова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036644-kakie-ulitsy-almaty-perekroyut-na-vremya-prazdnovaniya-dnya-goroda/