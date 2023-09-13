Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются в Астане и Алматы

В среду, 13 сентября, в Алматы и Астане ожидается дождь, а жителей Шымкента ждет теплая погода без осадков. Актуальный прогноз представлен на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня снова ожидаются осадки, временами гроза, усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13-15 градусов, ночью похолодает до плюс 6-8 градусов.

В Алматы сегодня тоже прогнозируют дождь. Несмотря на осадки, в южной столице будет довольно тепло - днем здесь ожидается до плюс 22-24 градусов, ночью температура опустится до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадков не ожидается. Днем в мегаполисе прогнозируют до 24-26 градусов тепла, ночью - до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Как не пострадать при грозе

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.