"Вращающийся ресторан на крыше": о пустующем 8 лет здании в Алматы рассказали в акимате

На Алматы глава управления градостроительного контроля рассказал о пустующей в Медеуском районе гостинице – с начала стройки прошло 8 лет, но ее так и не запустили, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили главу управления Олжаса Тулебаева о долгострое "с диском на крыше" – в комментариях к объекту в 2GIS жители пишут, что в "диске" планировался вращающийся ресторан.

"Я знаю, что это гостиничный комплекс, который в 2014-2015 годах начат. Разрешительные документы имеются, но из-за финансирования там было приостановлено строительство – сейчас застройщик строительство возобновил, он на стадии отделочных работ. Касательно вращающихся конструкций – детально проект я еще не изучал, вы можете обратиться с запросом", – заявил спикер.

Отметим, также в акимате рассказали о более 50-ти выявленных объектах в горных районах Алматы, которые были построены незаконно – часть из них пойдут под снос по решению суда.

Также в ведомстве гражданам рассказали, как проверить строящийся жилой комплекс в Алматы перед покупкой квартиры в нем. В городском акимате опубликовали телефон для обращений.