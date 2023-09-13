"Вращающийся ресторан на крыше": о пустующем 8 лет здании в Алматы рассказали в акимате
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На брифинге в РСК Алматы глава управления градостроительного контроля рассказал о пустующей в Медеуском районе гостинице – с начала стройки прошло 8 лет, но ее так и не запустили, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты спросили главу управления Олжаса Тулебаева о долгострое "с диском на крыше" – в комментариях к объекту в 2GIS жители пишут, что в "диске" планировался вращающийся ресторан.
"Я знаю, что это гостиничный комплекс, который в 2014-2015 годах начат. Разрешительные документы имеются, но из-за финансирования там было приостановлено строительство – сейчас застройщик строительство возобновил, он на стадии отделочных работ. Касательно вращающихся конструкций – детально проект я еще не изучал, вы можете обратиться с запросом", – заявил спикер.
Отметим, также в акимате рассказали о более 50-ти выявленных объектах в горных районах Алматы, которые были построены незаконно – часть из них пойдут под снос по решению суда.
Также в ведомстве гражданам рассказали, как проверить строящийся жилой комплекс в Алматы перед покупкой квартиры в нем. В городском акимате опубликовали телефон для обращений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036471-vraschayuschiysya-restoran-na-kryshe-o-pustuyuschem-8-let-zdanii-v-almaty-rasskazali-v-akimate/