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Дождь, гроза и сильный ветер: какой будет погода в мегаполисах Казахстана во вторник

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Девушки идут под дождем
Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 12 сентября, в Астане и Алматы ожидаются осадки, в Шымкенте прогнозируют сильный ветер. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидаются гроза и усиление ветра до 9-14 метров в секунду, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров днем покажут плюс 13-15 градусов, ночью температура опустится до плюс 6-8 градусов.

Из-за непогоды в столице объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы сегодня ожидается дождь, днем температура воздуха составит плюс 19-21 градус, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 13-15 градусов. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, однако здесь тоже объявлено штормовое предупреждение - из-за сильного ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с. При этом днем в мегаполисе ожидается до 23-25 градусов тепла, а ночью - до плюс 11-13 градусов.

Что делать при грозе?

Как сообщается на сайте ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036191-dozhd-groza-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/

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