Мокрый снег может пройти в Казахстане в ближайшие дни
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В середине недели, с 12 по 14 сентября, в Казахстане ожидаются грозы и дожди. В некоторых регионах может выпасть мокрый снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, в следующие три дня на большей части республики по-прежнему сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.
12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, а ночью в горных районах юго-востока республики прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Также, по данным метеорологов, казахстанцев ждут следующие изменения температуры воздуха:
- днем на северо-западе ожидается небольшое потепление – от +13...+23 до +15...+25 градусов;
- на севере – от +10...+15 до +12...+17 градусов;
- в центре – от +10...+23 до +12...+23 градусов;
- днем основной фон температуры воздуха на западе – +18...+25 градусов;
- на юге – +22...+30 градусов;
- на юго-востоке страны – +18...+27 градусов;
- в горных районах – +7...+12 градусов.
Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.
Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.
"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.
Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.
Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отмечают в МВД.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036089-dozhdi-i-poryvistyy-veter-predskazyvayut-sinoptiki-na-bolshey-chasti-kazahstana/