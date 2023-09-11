Мокрый снег может пройти в Казахстане в ближайшие дни

В середине недели, с 12 по 14 сентября, в Казахстане ожидаются грозы и дожди. В некоторых регионах может выпасть мокрый снег. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в следующие три дня на большей части республики по-прежнему сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром.

12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, а ночью в горных районах юго-востока республики прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также, по данным метеорологов, казахстанцев ждут следующие изменения температуры воздуха:

днем на северо-западе ожидается небольшое потепление – от +13...+23 до +15...+25 градусов;

ожидается небольшое потепление – от +13...+23 до +15...+25 градусов; на севере – от +10...+15 до +12...+17 градусов;

– от +10...+15 до +12...+17 градусов; в центре – от +10...+23 до +12...+23 градусов;

– от +10...+23 до +12...+23 градусов; днем основной фон температуры воздуха на западе – +18...+25 градусов;

– +18...+25 градусов; на юге – +22...+30 градусов;

– +22...+30 градусов; на юго-востоке страны – +18...+27 градусов;

страны – +18...+27 градусов; в горных районах – +7...+12 градусов.

Представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отмечают в МВД.