Новый аким Павлодара обратился к горожанам

Новый аким Павлодара Хасар Хабылбеков опубликовал на своей Instagram-странице первый пост в качестве градоначальника и пообещал быть на постоянной связи с жителями города.

"Сегодня я приступаю к должности акима города Павлодара. Благодарю за оказанное доверие главу региона Асаина Байханова и депутатов городского маслихата, обещаю оправдать его и приложить все усилия на благо родного и любимого города", – написал он.

Как отметил Хасар Хабылбеков, в своей работе он будет стремиться развивать городскую среду для удобства и комфорта жителей областного центра.

"Совместно с коллегами нам предстоит решить немало вопросов, требующих усердной работы со стороны всех городских служб и госорганов.

Я буду стараться быть открытым, на постоянной связи с жителями Павлодара и обеспечивать доступность городских служб. Волнующие вас вопросы и предложения вы можете направлять мне в личных сообщениях на странице в Instagram. Все они будут взяты в работу соответствующими ответственными лицами и будут на моем личном контроле", – добавил аким Павлодара.

Напомним, сегодня на собрании актива Павлодара был представлен новый аким города. Им стал Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя акима Павлодарской области.

Хасар Хабылбеков имеет два высших образования. Начинал трудовую деятельность главным специалистом в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области. После этого на протяжении 4 лет работал главой отдела в управлении государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области.

В период с 2017 по 2021 годы занимал должности заместителей акимов Щербактинского района Павлодарской области, Экибастуза, Павлодара и района Теренколь.

После руководил аппаратом акима Аксу, возглавлял Управление строительства Павлодарской области, а в августе 2021 года вернулся на пост замакима Павлодара.

До Хабылбекова должность акима Павлодара занимал Ержан Иманзаипов.