Пропавшую в Кокшетау девушку нашли в неработающем лагере
Опубликовано:
Пропавшую в Кокшетау девочку-подростка нашли на территории неработающего лагеря в Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.
Девочка 2006 года рождения 7 сентября около 15.00 вышла из дома в Кокшетау и исчезла. С заявлением в полицию обратилась ее мать.
Стражи порядка для установления местонахождения несовершеннолетней изучили записи камер видеонаблюдения в городе, контакты девушки в социальных сетях, а также места ее возможного пребывания и перемещения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девочка была обнаружена на территории неработающего лагеря в Зерендинском районе. Установлено, что 7 сентября около 15.00 она вышла из дома и отправилась в сторону Зеренды на попутной машине. По словам девочки, ранее она находилась на отдыхе в этом лагере", - сообщили в ДП Акмолинской области.
Несовершеннолетнюю доставили в Кокшетау. По данным правоохранителей, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось.
Напомним, 7 сентября девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. В апреле текущего года ее уже разыскивали в Кокшетау. Тогда с заявлением в полицию обратилась ее сестра. Позже полицейские нашли ее в Астане.
Что важно знать родителям
На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036117-propavshuyu-v-kokshetau-devushku-nashli-v-nerabotayuschem-lagere/