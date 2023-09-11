Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пропавшую в Кокшетау девушку нашли в неработающем лагере

Опубликовано:

Девочка сидит на скамейке
Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшую в Кокшетау девочку-подростка нашли на территории неработающего лагеря в Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Девочка 2006 года рождения 7 сентября около 15.00 вышла из дома в Кокшетау и исчезла. С заявлением в полицию обратилась ее мать.

Стражи порядка для установления местонахождения несовершеннолетней изучили записи камер видеонаблюдения в городе, контакты девушки в социальных сетях, а также места ее возможного пребывания и перемещения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девочка была обнаружена на территории неработающего лагеря в Зерендинском районе. Установлено, что 7 сентября около 15.00 она вышла из дома и отправилась в сторону Зеренды на попутной машине. По словам девочки, ранее она находилась на отдыхе в этом лагере", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Несовершеннолетнюю доставили в Кокшетау. По данным правоохранителей, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось.

Напомним, 7 сентября девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. В апреле текущего года ее уже разыскивали в Кокшетау. Тогда с заявлением в полицию обратилась ее сестра. Позже полицейские нашли ее в Астане.

Что важно знать родителям

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036117-propavshuyu-v-kokshetau-devushku-nashli-v-nerabotayuschem-lagere/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.