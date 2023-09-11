Пропавшую в Кокшетау девушку нашли в неработающем лагере

Пропавшую в Кокшетау девочку-подростка нашли на территории неработающего лагеря в Акмолинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Девочка 2006 года рождения 7 сентября около 15.00 вышла из дома в Кокшетау и исчезла. С заявлением в полицию обратилась ее мать.

Стражи порядка для установления местонахождения несовершеннолетней изучили записи камер видеонаблюдения в городе, контакты девушки в социальных сетях, а также места ее возможного пребывания и перемещения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий девочка была обнаружена на территории неработающего лагеря в Зерендинском районе. Установлено, что 7 сентября около 15.00 она вышла из дома и отправилась в сторону Зеренды на попутной машине. По словам девочки, ранее она находилась на отдыхе в этом лагере", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Несовершеннолетнюю доставили в Кокшетау. По данным правоохранителей, в отношении нее никаких противоправных действий не совершалось.

Напомним, 7 сентября девушка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. В апреле текущего года ее уже разыскивали в Кокшетау. Тогда с заявлением в полицию обратилась ее сестра. Позже полицейские нашли ее в Астане.

Что важно знать родителям

На портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: