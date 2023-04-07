Найдена пропавшая в Кокшетау 16-летняя девочка

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшую в Кокшетау 16-летнюю девочку нашли в Астане. Ее 7 апреля заметили полицейские в одном из заведений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий ориентировку с приметами девочки активно распространяли сотрудники территориальных подразделений, отправляя информацию в чаты и выставляя статусы об исчезновении подростка.

7 апреля полицейские заметили пропавшую в одном из заведений Астаны, о чем сообщили акмолинским коллегам.

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что днем 4 апреля 16-летняя девочка вышла из дома в Кокшетау и не вернулась. С заявлением в полицию обратилась ее сестра.

Стражи порядка отмечают, что в случае исчезновения родственника или знакомого не надо ждать суток - незамедлительно обращайтесь в полицию.

"Постарайтесь не паниковать, а четко и ясно разъясните все детали: места, в которых бывает близкий, с кем общается, последние маршруты, темы недавних разговоров, приготовьте фотографии. Как показывает статистика, почти в 90% случаев без вести пропавших находят живыми", - поясняют правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015910-naydena-propavshaya-v-kokshetau-16-letnyaya-devochka/