Девочка-подросток снова пропала в Кокшетау

В Акмолинской области подросток Лейла Тойбазар вчера ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

"Жительница Кокшетау обратилась в полицию с просьбой оказать содействия в поиске ее несовершеннолетней дочери Тойбазар Лейлы Асхатовны 2006 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, вчера, 7 сентября, в 15:00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее подросток уже уходила из дома.

Ее приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу есть небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка.

"В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры", – добавили в полиции.

Стражи порядка призывают тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить в УП Кокшетау по адресу: улица Сатпаева, 1 "а" или по телефонам: 8(7162) 29-96-00, 8 707 119-87-19.

Напомним, в апреле этого года 16-летнюю Лейлу Тойбазар уже разыскивали в Кокшетау. Тогда с заявлением в полицию обратилась ее сестра. Позже стражи порядка нашли ее в Астане.

Добавим, что на портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних: