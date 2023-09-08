Девочка-подросток снова пропала в Кокшетау
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В Акмолинской области подросток Лейла Тойбазар вчера ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.
"Жительница Кокшетау обратилась в полицию с просьбой оказать содействия в поиске ее несовершеннолетней дочери Тойбазар Лейлы Асхатовны 2006 года рождения", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, вчера, 7 сентября, в 15:00 девушка ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее подросток уже уходила из дома.
Ее приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу есть небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка.
"В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры", – добавили в полиции.
Стражи порядка призывают тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить в УП Кокшетау по адресу: улица Сатпаева, 1 "а" или по телефонам: 8(7162) 29-96-00, 8 707 119-87-19.
Напомним, в апреле этого года 16-летнюю Лейлу Тойбазар уже разыскивали в Кокшетау. Тогда с заявлением в полицию обратилась ее сестра. Позже стражи порядка нашли ее в Астане.
Добавим, что на портале egov.kz даются рекомендации, которые могут помочь избежать пропажи несовершеннолетних:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то установить специальное приложение для определения местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035890-devochka-podrostok-snova-propala-v-kokshetau/