Дождливую погоду и сильный ветер пообещали сегодня в Алматы и Астане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается сегодня, 9 сентября, в Алматы, Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается дождь с грозой. Днем воздух может прогреться до +27...+29 градусов. Алматинцев предупредили об усилении ветра до 3-8 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 13 м/с.

В Астане сегодня тоже пообещали дождь с грозой и сильным ветром. Столбики термометров днем поднимутся до +20...+22 градусов. Ожидается усиление ветра днем - порывы будут достигать 9-14 м/с, а во время грозы - до 17-22 м/с. Также в столице объявлено штормовое предупреждение.

В Шымкенте осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +29...+31 градуса. В городе усилится ветер - до 8-13 м/с, а временами порывы будут достигать 15-20 м/с - тоже объявлено штормовое предупреждение.

Отметим, что синоптики пообещали дождливые выходные в Казахстане - с 9 по 11 сентября пройдут осадки на большей части страны. Они будут сопровождаться грозами и сильным ветром, а кое-где возможен град.

Тем не менее по стране ожидается повышение температуры воздуха.