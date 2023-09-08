Сразу в двух районах Алматы на 5 дней ограничат проезд для транспорта

В Алматы проводится ремонт теплосетей, в связи с чем проезд для транспорта по нескольким улицам временно ограничат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с ремонтом теплосетей в Алматы в период с 12 по 17 сентября движение для автомототранспорта будет ограничено по следующим улицам:

в Медеуском районе – по улице Бегалина, от жилого дома №55 до улицы Кабанбай батыра; в Алмалинском районе – по улице Досмухамедова, от жилого дома №83 до улицы Кабанбай батыра.

В акимате отметили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжими частями данных уличных сегментов.

Граждан попросили заранее предусмотреть пути объезда.

Вчера стало известно, что в Алматы продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина.

Представители ТОО "Алматинские тепловые сети" рассказали, что проводится реконструкция тепломагистрали (от ТК 1-6 по ул. Ходжанова до ЦТРП), которая была введена в работу с 1976 года и выработала свой нормативный срок.

Мы также писали, что в Алматы с 23:00 сегодняшнего дня до 15:00 9 сентября движение по улице Жансугурова приостановят из-за строительства транспортной развязки. А жители нескольких домов в Ауэзовском районе временно останутся без холодной воды.