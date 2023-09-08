Движение на одной из улиц Алматы ограничат более чем на 12 часов
Опубликовано:
В Алматы по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки, передает официальный Telegram-канал Almaty Joly.
"С 23:00 8 сентября до 15:00 9 сентября движение по улице Жансугурова – от улицы Дарвина до проспекта Сейфуллина – будет приостановлено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Дарвина, Коянды и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.
Кроме того, внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:
- №17 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – далее по схеме;
- №17 – в южном направлении – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
- №123 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – далее по схеме;
- №123 – в южном направлении – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
- №73 – в западном направлении – улица Макатаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
- №73 – в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Макатаева – далее по схеме.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к алматинцам.
Напомним, в Алматы продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", на данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035870-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulits-almaty-ogranichat-bolee-chem-na-12-chasov/