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Движение на одной из улиц Алматы ограничат более чем на 12 часов

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Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки, передает официальный Telegram-канал Almaty Joly.

"С 23:00 8 сентября до 15:00 9 сентября движение по улице Жансугурова – от улицы Дарвина до проспекта Сейфуллина – будет приостановлено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Дарвина, Коянды и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Схема движения по перекрытому участку
Схема движения по перекрытому участку. Фото: t.me/AlmatyJoly

Кроме того, внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:

  • №17 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – далее по схеме;
  • №17 – в южном направлении – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
  • №123 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Жансугурова – далее по схеме;
  • №123 – в южном направлении – улица Жансугурова – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
  • №73 – в западном направлении – улица Макатаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;
  • №73 – в южном направлении – проспект Сейфуллина – улица Макатаева – далее по схеме.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к алматинцам.

Напомним, в Алматы продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", на данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035870-dvizhenie-na-odnoy-iz-ulits-almaty-ogranichat-bolee-chem-na-12-chasov/

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