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В одном из районов Алматы на один день отключат холодную воду

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Вода течет из крана
Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы жители нескольких домов в Ауэзовском районе на следующей неделе на один день останутся без холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

Как сообщили в компании, несколько жилых домов, расположенных в Ауэзовском районе, на один день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования.

"12 сентября с 08:00 до 20:00 подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и иные здания, расположенные по улице Толе би – между улицами Саина и Утеген батыра", – говорится в сообщении.

Жителей района призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в Алматы продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", на данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта.

В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, "Алматы су" – государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035896-v-odnom-iz-rayonov-almaty-na-odin-den-otklyuchat-holodnuyu-vodu/

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