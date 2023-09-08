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Дороги в Астане перекроют в субботу из-за забега

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Люди на марафоне
Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 9 сентября, в столице пройдет беговой марафон Koktal Run, для проведения которого в Астане частично перекроют ряд улиц. Об этом сообщается на официальном сайте городского акимата.

Дороги будут перекрыты в первой половине дня – марафон пройдет с 08:00 до 14:00 часов 9 сентября.

"В связи с прохождением маршрута марафона на проезжей части на это время будет перекрыта улица Бейбарыс Султан от улицы Енлик-Кебек до улицы Шабал Бейсековой.

В целях обеспечения движения общественного транспорта предусмотрен временный объезд маршрутных автобусов на момент проведения мероприятия", – говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что забег пройдет на следующие дистанции:

  • Дети (девочки до 16 лет): 1 км;
  • Дети (мальчики до 16 лет): 2 км;
  • Взрослые (без ограничений): 5 км.

В конце будет проходить награждение участников среди детей и взрослых за 1-2-3 места. Победителям и призерам марафона будут представлены грамоты, медали и ценные призы.

Напомним, что еще один забег пройдет в эти выходные в Алматы. 10 сентября в рамках празднования Дня города состоится ежегодный музыкальный благотворительный забег Charity Music Run. Для его проведения также будут перекрыты некоторые дороги.

Также добавим, что в воскресенье, 10 сентября, в Астане запланирован футбольный матч "Казахстан – Северная Ирландия". В связи с этим полицейские обратились к жителям и гостям города.

Столичным акиматом дополнительно организованы маршруты общественного транспорта. При этом движение транспорта на парковку стадиона будет ограничено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035882-dorogi-v-astane-budut-perekryty-dlya-provedeniya-zabega/

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