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Полиция Астаны обратилась к водителям и футбольным фанатам

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Авто едут по дороге
Авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане 10 сентября запланирован футбольный матч "Казахстан – Северная Ирландия". В связи с этим полицейские обратились к жителям и гостям города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"В связи с проведением 10 сентября на стадионе "Астана Арена" футбольного матча Департамент полиции города Астаны, в целях обеспечения безопасности, рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты движения и учесть возможное скопление транспортных средств по проспектам Туран и Кабанбай батыра", – предупредили в столичной полиции.

  • Акиматом города дополнительно организованы маршруты общественного транспорта. Движение транспорта на парковку стадиона будет ограничено!
  • Поездки в район Международного аэропорта Астаны рекомендуется планировать заранее.
  • На территорию стадиона запрещается проносить пластиковые и стеклянные бутылки, изделия для нагрева табака, электронные сигареты и жидкости к ним, колющие и режущие предметы, огнестрельное оружие и пиротехнические вещества.
  • Категорически запрещается употребление алкоголя, наркотических веществ, курительных смесей, а также оставление мусора в неположенных местах.

Полиция напоминает о приобретении входных билетов на официальных платформах объявлений и остерегаться мошенников.

Напомним, вчера, 7 сентября, национальная сборная Казахстана по футболу играла домашний матч против Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024. Поддержать команду на стадионе собралось тридцать тысяч болельщиков.

И все же сборная Казахстана по футболу с минимальным счетом уступила на своем поле со счетом 0:1 в пользу Финляндии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035832-politsiya-astany-obratilas-k-voditelyam-i-futbolnym-fanatam/

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