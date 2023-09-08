Полиция Астаны обратилась к водителям и футбольным фанатам

В Астане 10 сентября запланирован футбольный матч "Казахстан – Северная Ирландия". В связи с этим полицейские обратились к жителям и гостям города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

"В связи с проведением 10 сентября на стадионе "Астана Арена" футбольного матча Департамент полиции города Астаны, в целях обеспечения безопасности, рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать маршруты движения и учесть возможное скопление транспортных средств по проспектам Туран и Кабанбай батыра", – предупредили в столичной полиции.

Акиматом города дополнительно организованы маршруты общественного транспорта. Движение транспорта на парковку стадиона будет ограничено!

Поездки в район Международного аэропорта Астаны рекомендуется планировать заранее.

На территорию стадиона запрещается проносить пластиковые и стеклянные бутылки, изделия для нагрева табака, электронные сигареты и жидкости к ним, колющие и режущие предметы, огнестрельное оружие и пиротехнические вещества.

Категорически запрещается употребление алкоголя, наркотических веществ, курительных смесей, а также оставление мусора в неположенных местах.

Полиция напоминает о приобретении входных билетов на официальных платформах объявлений и остерегаться мошенников.

Напомним, вчера, 7 сентября, национальная сборная Казахстана по футболу играла домашний матч против Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024. Поддержать команду на стадионе собралось тридцать тысяч болельщиков.

И все же сборная Казахстана по футболу с минимальным счетом уступила на своем поле со счетом 0:1 в пользу Финляндии.