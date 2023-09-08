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Дороги частично перекроют в воскресенье в Алматы из-за забега

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Мужчина бежит
Спорт. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В воскресенье в Алматы пройдет музыкальный благотворительный забег Charity Music Run. Из-за этого будет временно закрыт проезд в районе Almaty Arena, передает официальный Telegram-канал Almaty_Joly.

Как сообщили представители акимата, в Алматы 10 сентября в рамках празднования Дня города пройдет ежегодный музыкальный благотворительный забег Charity Music Run.

"В связи с этим планируется частичное перекрытие дорог по улице Х. Доспановой и отрезок проспекта Рыскулова от улицы Ф. Онгарсыновой до улицы Х. Доспановой", – предупредили в ведомстве.

Состязания пройдут на разных дистанциях: 2 километра для детей от 7 до 14 лет, от 15 лет – 10 километров, 21 километр и скандинавская ходьба.

"Все собранные средства от участников и спонсорской помощи направляются на дооснащение реанимационного отделения Научного Центра педиатрии и детской хирургии (НЦПиДХ)", – подчеркнули в акимате.

Сбор участников ожидается в 08:00 на территории ледового комплекса Almaty Arena.

Кроме того, из-за забега будут внесены временные изменения в схемы следующих маршрутов:

№201:

  • в южном направлении – улица Монке би – улица Момышулы – улица Толе би – далее по схеме;
  • в северном направлении – без изменений.

№105

  • в южном направлении – улица Мамыржай – улица Момышулы – улица Толе би – далее по схеме;
  • в северном направлении – без изменений.

№19

  • в западном направлении – проспект Рыскулова – разворот перед перекрестком Рыскулова/Фаризы Онгарсыновой – к/п "Лицей №178";
  • в восточном направлении – начало движения с к/п "Лицей №178" – проспект Рыскулова (на восток) – далее по схеме. Перенос к/п на ОП "Лицей №178".

Также ранее представители алматинского акимата предупреждали, что по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки.

Кроме того, в южной столице продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина.

"На данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.

В связи с этими факторами конечная сдача объекта реконструкций в эксплуатацию сдвигалась, чтобы проводимые работы были выполнены без потери качества, а также без срыва отопительного сезона", – отмечали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035873-dorogi-chastichno-perekroyut-v-voskresene-v-almaty-iz-za-zabega/

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