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Новый аким Шымкента обратился к жителям города

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Габит Сыздыкбеков
Габит Сыздыкбеков. Фото: instagram.com/gabyt_syzdykbekov

Новый аким Шымкента Габит Сыздыкбеков опубликовал на официальной странице в Instagram обращение к жителям мегаполиса. Градоначальник пообещал поддерживать связь онлайн.

"Дорогие жители Шымкента!

Реализация концепции "Слышащего государства", которая оперативно и эффективно рассматривает все конструктивные обращения граждан, является общей задачей для всех нас.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич, учитывая сложившуюся ситуацию, поручил акимам регионов, начиная с членов правительства, зарегистрироваться в социальных сетях, отвечать на вопросы населения и установить обратную связь.

В связи с этим с сегодняшнего дня у меня открыта официальная страница в социальной сети Instagram. В дальнейшем буду поддерживать с вами связь в режиме онлайн", – сообщил в посте новый градоначальник Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Аким добавил, что предложения по развитию города, вопросы по различным отраслям можете оставить в direct или в комментариях.

Напомним, что Габит Сыздыкбеков был назначен на пост акима Шымкента 5 сентября. Еще одним кандидатом на эту должность был Рашид Мынбаев.

По информации на официальном сайте правительства, Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК. 

С 2005 по 2006 год — третий секретарь Службы госпротокола МИД РК, третий секретарь департамента Европы и Америки МИД РК.

С 2006 по 2007 год — третий секретарь, второй секретарь пресс-службы Канцелярии МИД РК.

С 2007 по 2011 год занимал различные должности в Аппарате сената.

Позже был начальником управления департамента Азии и Африки МИД РК, советником посольства РК во Франции, а также советником департамента администрации и контроля МИД.

С 2017 по 2019 год — советник председателя сената, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата сената.

С мая по сентябрь 2019 года — посол по особым поручениям МИД РК.

С сентября 2019 по 2021 год был послом РК в Сербии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035838-novyy-akim-shymkenta-obratilsya-k-zhitelyam-goroda/

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