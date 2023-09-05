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Появилась информация о кандидатах на пост акима Шымкента

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Рашид Мынбаев
Рашид Мынбаев. Фото: gov.kz

Появилась информация о кандидатах на пост акима Шымкента. На должность претендовали Рашид Мынбаев и Габит Сыздыкбеков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Сегодня по поручению главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Шымкент для участия в собрании депутатов маслихата города.

На рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима Шымкента – Рашида Мынбаева и Габита Сыздыкбекова. Соответствующее письмо президента страны зачитал Алихан Смаилов.

"В результате открытого голосования 10 депутатов проголосовали за Мынбаева, 19 депутатов поддержали кандидатуру Сыздыкбекова. Всего в собрании приняли участие 29 депутатов", - сообщили в правительстве.

По информации официального сайта аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, Рашид Мынбаев является акимом района.

Он родился 11 апреля 1981 года в селе Шаян Байдибекского района ЮКО. Образование - высшее, специальности: юрист, экономист, магистр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом отдела кодификации нормативных правовых актов Министерства юстиции РК.

В 2006-2007 годы занимал должность заместителя начальника управления экспертизы подзаконных актов - руководителя отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связей департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2007 году поступил в Академию государственного управления при президенте РК, в 2009 году стал магистром государственного и местного управления.

Служебный путь Рашида Мынбаева продолжился в должности советника, помощника акима Южно-Казахстанской области, затем заведующего отделом мониторинга общественных отношений.

В 2016-2018 годах был заместителем акима Кентау. В 2019-2020 годах работал руководителем Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, затем был заместителем руководителя аппарата акима Шымкента.

Напомним, сегодня Мурат Айтенов покинул пост акима Шымкента. Главой города был назначен Габит Сыздыкбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035360-poyavilas-informatsiya-o-kandidatah-na-post-akima-shymkenta/

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