Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Колоссальная поддержка: тридцать тысяч болельщиков на Астана арене

Опубликовано:

Болельщики на стадионе "Астана арена"
Болельщики на стадионе "Астана арена": Фото: Зарина Кусанова

В эти минуты национальная сборная Казахстана по футболу играет домашний матч против Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024, поддержать команду на стадионе собралось тридцать тысяч болельщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

На столичном стадионе в данный момент полный аншлаг. Поддержать национальную команду собралось тридцать тысяч болельщиков. Необходимо отметить, билеты на эту игру были раскуплены задолго до старта.

Во время матча фанаты устроили перфоманс с флагами на трибунах. На арене одновременно развеяли 20 тысяч флагов, в разных секторах были также развернуты флаги в несколько метров.

К 74-й минуте матча счет пока - 0:0.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035751-kolossalnaya-podderzhka-tridtsat-tysyach-bolelschikov-na-astana-arene/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.