Колоссальная поддержка: тридцать тысяч болельщиков на Астана арене

В эти минуты национальная сборная Казахстана по футболу играет домашний матч против Финляндии в рамках квалификации на Евро-2024, поддержать команду на стадионе собралось тридцать тысяч болельщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

На столичном стадионе в данный момент полный аншлаг. Поддержать национальную команду собралось тридцать тысяч болельщиков. Необходимо отметить, билеты на эту игру были раскуплены задолго до старта.

Во время матча фанаты устроили перфоманс с флагами на трибунах. На арене одновременно развеяли 20 тысяч флагов, в разных секторах были также развернуты флаги в несколько метров.

К 74-й минуте матча счет пока - 0:0.