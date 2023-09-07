Отбор на Евро-2024: где смотреть матч Казахстан - Финляндия в прямом эфире

Сегодня, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2024. Соперником нашей команды будет Финляндия, передает NUR.KZ.

Встреча состоится в Астане. Матч пройдет на "Астана Арене". Он начнется в 20:00 по столичному времени.

Любители футбола и болельщики сборной Казахстана могут увидеть игру в пярмом эфире. Ее покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна и на официальном сайте телеканала.

Добавим, что Казахстан выступает в группе H. После четырех туров подопечные Магомеда Адиева имеют в своем активе девять очков. Наши футболисты делят первое-второе места с Финляндией, у которой также девять очков.

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