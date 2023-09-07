Состав сборной Казахстана по футболу на матч с Финляндией

Национальная сборная Казахстана выставила стартовый состав футболистов на матч квалификации чемпионата Европы 2024 против Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.
Стартовый состав выглядит следующим образом:
Место в воротах занял Игорь Шацкий
Нуралы Алип
Марат Быстров
Исламбек Куат
Аслан Дарабаев
Асхат Тагыберген (капитан)
Ян Вороговский
Лев Скворцов
Абат Айымбетов
Бахтиер Зайнутдинов
Адександр Марочкин
В запасе остались - Бекхан Шайзада, Александр Заруцкий, Сергей Малый, Ислам Чесноков, Владислав Прокопенко, Максим Самородов, Багдат Кайыров, Еркин Тапалов, Тимур Досмагамбетов, Рамазан Оразов, Абзал Бейсебеков, Темирлан Ерланов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035740-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-match-s-finlyandiey/