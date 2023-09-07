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Состав сборной Казахстана по футболу на матч с Финляндией

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Национальная сборная Казахстана выставила стартовый состав футболистов на матч квалификации чемпионата Европы 2024 против Финляндии, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовый состав выглядит следующим образом:

Место в воротах занял Игорь Шацкий

Нуралы Алип

Марат Быстров

Исламбек Куат

Аслан Дарабаев

Асхат Тагыберген (капитан)

Ян Вороговский

Лев Скворцов

Абат Айымбетов

Бахтиер Зайнутдинов

Адександр Марочкин

В запасе остались - Бекхан Шайзада, Александр Заруцкий, Сергей Малый, Ислам Чесноков, Владислав Прокопенко, Максим Самородов, Багдат Кайыров, Еркин Тапалов, Тимур Досмагамбетов, Рамазан Оразов, Абзал Бейсебеков, Темирлан Ерланов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035740-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-match-s-finlyandiey/

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