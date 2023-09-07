Жители города Қонаев остались без горячей воды на неопределенный срок

Жителям города Қонаева отключили горячую воду на неопределенный срок из-за ремонта. Об этом сообщается в официальном профиле городского акимата в Instagram.

Власти города пояснили, что будет проводиться замена запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования.

"Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 необходимо произвести замену запорной арматуры на ключевых объектах котельного оборудования. Для проведения ремонтных работ будет прекращена подача горячей воды с 7 сентября 2023 года. Подача горячей воды будет возобновлена сразу после завершения необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.

Горожан попросили отнестись с пониманием к принимаемым мерам.

Кроме того жителей города Қонаев призвали подготовить переход на автономные источники горячей воды.

"Убедительная просьба погасить задолженность за отопление и горячую воду до начала отопительного сезона. Дома, имеющие высокий процент задолженности, будут подключены к отоплению в последнюю очередь", - предупредили в ведомстве.

Напомним, в августе в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" в южной столице тоже были отключения горячей воды.

Например, с 7 по 25 августа горячую воду отключали в четырех районах города - Жетысуском, Турксибском, Наурызбайском и Медеуском.

Также в городе происходят отключения холодной воды - на эту проблему не так давно указывал глава государства.

Президент подчеркивал, что частые аварийные ситуации, приводящие к отключению подачи воды в мегаполисе, указывают на необходимость безотлагательного решения данной