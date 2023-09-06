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Название столицы "Нур-Султан" в школьных учебниках объяснили в Минпросвещения

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Учебники, яблоко, карандаши, кубики с английскими буквами
Учебники, яблоко, карандаши и кубики с буквами английского алфавита: Unsplash / Element5 Digital

Почему в учебниках "Познание мира" для четвертого класса все еще фигурирует столица Нур-Султан, корреспонденту NUR.KZ рассказали в Министерстве просвещения Казахстана.

Ранее портал Zakon.kz сообщал о том, что в учебнике "Познание мира" за четвертый класс столица все еще пишется как Нур-Султан, а также прописаны только 14 областей страны.

Мы обратились за комментарием в Министерство просвещения. Там сообщили, что ведется комплексная работа по устранению ошибок в учебниках.

"Издательствам поручено заменить устаревшие данные в содержании действующих учебников. Организациям образования выданы учебно-методические комплексы, в том числе в электронной форме.

Для замены учебников требуется тщательное проведение соответствующих мероприятий, в том числе по недопущению ошибок. Учебник «Познание мира» для 4 класса общеобразовательной школы был издан в 2019 году и более не переиздавался.

На тот момент времени информация об административно-территориальном делении Республики Казахстан была актуальна и достоверна", - рассказали в Министерстве.

В ведомстве добавили, что в электронном учебнике "Познание мира" для 4 класса информация та же, поскольку содержание бумажного и электронного вариантов должно совпадать. Изменения вносятся в PDF-файл на сайте Министерства просвещения РК.

Напомним, 17 сентября 2022 года столице вернули прежнее название - Астана. А в мае 2022 года Токаев подписал указ о создании трех новых областей - Абай, Жетісу, Ұлытау. Сейчас в Казахстане 17 областей и три города республиканского значения - Астана, Алматы и Шымкент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035506-nazvanie-stolitsy-nur-sultan-v-shkolnyh-uchebnikah-obyasnili-v-minprosvescheniya/

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