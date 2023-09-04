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Родители школьников выступили против "шестидневки" в Карагандинской области

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Школьник на уроке
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Родители учеников нескольких школ в Шахтинске пожаловались на "шестидневку" - они собрались в центре города и просили встречи с руководителем горотдела образования.

Кадры с места событий опубликовали в паблике "Вечерняя Караганда" в Instagram.

Собравшиеся считают, что руководитель Шахтинского отдела образования идет против приказа министра просвещения, вводя шестидневную учебную неделю для учеников 7-11 классов.

"У детей остается один выходной. Они вынуждены бросать кружки и репетиторов. У многих из них проблемы со здоровьем", - жалуются родители.

Они считают, что на детей значительно повышается нагрузка.

Также родители заявляют о том, что вторая смена в школах начинается позже, и дети второй смены будут возвращаться домой позже.

О ситуации высказались в управлении образования Карагандинской области.

"Согласно расписанию школ, начинающих учебный процесс в 08:00, уроки первой смены заканчивались в 14:05 (7 уроков). Вторая смена начиналась в 14:45 и заканчивалась в 20:50 (7 уроков). В прошлом учебном году родительская общественность учащихся второй смены выражала недовольство окончанием занятий в позднее, темное время суток, особенно в зимний период. В связи с этим принято решение распределить учебные занятия 7, 8, 9, 10 и 11 классов на шесть дней, тем самым сократив ежедневное время обучения до 6 уроков, а в субботние дни - до 4 уроков", - отметили в ведомстве.

В управлении образования также пояснили, что с 1 по 6 классы, где учебная нагрузка не превышает 30 часов в неделю, данные изменения расписания не применяются.

Пятидневная учебная неделя также остается в школах, где учебный процесс организован в одну смену.

Напомним, новый учебный год в Казахстане продлится с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года - ранее об этом заявила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Кроме того, Минпросвещения представило новые сроки начала и завершения учебного года, а также каникул:

  • первая четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);
  • вторая четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);
  • третья четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно);
  • в первых классах дополнительные каникулы - 7 дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);
  • четвертая четверть - 8 учебных недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035075-roditeli-shkolnikov-vystupili-protiv-shestidnevki-v-kargandinskoy-oblasti/

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