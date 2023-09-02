Сильные дожди и град ожидаются в Казахстане

Лужи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 3 сентября, объявлено штормовое предупреждение. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В воскресенье в Астане временами возможен сильный дождь. Ночью и утром - туман. Днем - град, ветер, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте 3 сентября ожидается ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Акмолинской области может быть сильный дождь. На юге, востоке региона - гроза, днем - град. Ночью и утром на западе и юге области - туман. Ветер на западе, севере и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

3 сентября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на востоке - сильный дождь. Ночью на юге, днем на севере, востоке, юге региона могут быть гроза и град. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Ветер на большей части региона 15-20, на юге - порывы 25 м/с.

В воскресенье днем в горах Туркестанской области возможна гроза. Ветер на западе, в горных и предгорных районах региона 15-20 м/с.

3 сентября на северо-западе, северо-востоке и юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье в центре и на юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем - град. Ветер днем на большей части региона, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 сентября в центре Кызылординской области возможен ветер до 15-20 м/с. 3-5 сентября в центре, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье на большей части Костанайской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке региона - град. Ночью и утром на севере, западе, востоке области - туман. Ветер на севере, западе, востоке региона 15-20 м/с.

3 сентября на севере, востоке и в центре области Ұлытау ожидаются гроза, днем - град. Ветер днем на большей части региона, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 сентября на юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Как не пострадать при граде

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

По возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в салоне, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты авто, лучше всего лечь на пол. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, а также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035014-silnye-dozhdi-i-grad-ozhidayutsya-v-kazahstane/