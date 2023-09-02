Жара до 30 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Шымкент. Иллюстративное фото: Ozbalci/Getty Images

Какой будет погода 2 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. В столице ожидается гроза. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается дождь с грозой. Температура днем до +16...+18 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 2 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура прогреется до +25...+27 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте тоже осадков не ожидается, преимущественно будет солнечно. Днем температура воздуха будет в районе +28...+30 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Что делать при грозе

Спасатели советуют:

в квартире, доме, здании : если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов;

: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов; в транспорте : если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;

: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы; на улице: помните, что в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034889-zhara-do-30-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/