Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жара до 30 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Опубликовано:

Шымкент
Шымкент. Иллюстративное фото: Ozbalci/Getty Images

Какой будет погода 2 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. В столице ожидается гроза. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается дождь с грозой. Температура днем до +16...+18 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 2 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура прогреется до +25...+27 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте тоже осадков не ожидается, преимущественно будет солнечно. Днем температура воздуха будет в районе +28...+30 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Что делать при грозе

Спасатели советуют:

  • в квартире, доме, здании: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов;
  • в транспорте: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы;
  • на улице: помните, что в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередачи или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034889-zhara-do-30-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.