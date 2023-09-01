Пропавшего в 2020 году при загадочных обстоятельствах парня продолжают искать в ВКО

Данил Гавриленко. Фото: instagram.com/ulan.police

Пропавшего в 2020 году при загадочных обстоятельствах Данила Гавриленко продолжают искать в Восточно-Казахстанской области. Объявление опубликовал отдел полиции Уланского района на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве отметили, что Данил Гавриленко 15.12.2001 года рождения, проживавший в городе Серебрянске, 15 апреля 2020 года около 12.00 вышел со стана "Золотые пески" на Бухтарминском водохранилище и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета, глаза светлые.

Был одет: шапка вязаная серого цвета, кофта вязаная серого цвета, куртка спортивная голубого цвета, ботинки светло-коричневого цвета. С собой был сотовый телефон.

"Всех, кто обладает какой-либо информацией, просим незамедлительно сообщить на канал 102", - обратились в ОП Уланского района.

Напомним, об исчезновении молодого человека сообщалось еще в 2020 году.

Как рассказали в ДП ВКО, Данил Гавриленко отправился с друзьями на Бухтарминское водохранилище на рыбалку и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась его мать.

Стражи порядка выяснили, что ранее родные связывались с парнем по видеосвязи. В ходе разговора он сообщил, что скоро вернется домой, поскольку уехать ему разрешили всего на пару дней. Однако с тех пор перестал выходить на связь, а телефон оказался недоступен.

В марте 2023 года полицейские также просили оказать помощь в его поиске.

Правоохранители при пропаже человека рекомендуют написать заявление в полицию в письменном виде либо позвонить в "102".

После чего информацию передают в территориальные подразделения, регистрируют в Книге учета заявлений, возбуждается дело.

На место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, проводятся первоначальные мероприятия, осмотр, выясняются обстоятельства исчезновения человека, составляется ориентировка с приложением фотографий пропавшего и указанием особых примет.

Дополнительно выезжают сотрудники отдела розыска, которыми проводятся поисковые мероприятия путем опроса очевидцев.

Также полицейские проверяют медицинские учреждения и морги в целях исключения из числа умерших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034836-propavshego-v-2020-godu-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-parnya-prodolzhayut-iskat-v-vko/