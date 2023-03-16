Пропавшего при загадочных обстоятельствах парня почти три года ищут в ВКО

Данил Гавриленко. Фото: instagram.com/volontery_semey_lider.kz

В Восточно-Казахстанской области стражи порядка разыскивают Данила Гавриленко, который пропал при загадочных обстоятельствах почти три года назад. Последний раз его видели на побережье Бухтарминского водохранилища. Информация опубликована на официальной странице отдела полиции Уланского района в Instagram.

В ведомстве рассказали, что Данил Гавриленко 15.12.2001 года рождения из Серебрянска 15 апреля 2020 года около 12.00 покинул стан "Золотые пески", расположенный на побережье Бухтарминского водохранилища в Уланском районе, и бесследно исчез.

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие, темного цвета, глаза светлые.

Был одет в вязаную серую кофту, спортивную голубую куртку, светло-коричневые ботинки и вязаную серую шапку. С собой у него был сотовый телефон.

"Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просим незамедлительно сообщить на канал 102", - обратились в ОП Уланского района.

Напомним, об исчезновении молодого человека сообщалось еще в 2020 году. Как рассказали в ДП ВКО, Данил Гавриленко отправился с друзьями на Бухтарминское водохранилище на рыбалку и не вернулся. За помощью к правоохранителям обратилась его мать.

Стражи порядка выяснили, что ранее родные связывались с парнем по видеосвязи. В ходе разговора он сообщил, что скоро вернется домой, поскольку уехать ему разрешили всего на пару дней. Однако с тех пор перестал выходить на связь, а телефон оказался недоступен.

Правоохранители при пропаже человека рекомендуют написать заявление в полицию в письменном виде либо позвонить в "102".

После чего информацию передают в территориальные подразделения, регистрируют в Книге учета заявлений, возбуждается дело.

На место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, проводятся первоначальные мероприятия, осмотр, выясняются обстоятельства исчезновения человека, составляется ориентировка с приложением фотографий пропавшего и указанием особых примет.

Дополнительно выезжают сотрудники отдела розыска, которыми проводятся поисковые мероприятия путем опроса очевидцев.

Также полицейские проверяют медицинские учреждения и морги в целях исключения из числа умерших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013173-propavshego-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-parnya-pochti-tri-goda-ischut-v-vko/