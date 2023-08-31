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Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день лета

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Сильный дождь в городе
Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте в последний день лета, 31 августа. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидаются дождь с грозой и усиление ветра. Днем температура воздуха составит +21...+23 градуса. Скорость ветра днем ожидается в районе 3-8 м/с, однако прогнозируется усиление до 13 м/с во время грозы.

В Астане в последний летний день тоже ожидаются дождь и гроза. В столице похолодает до +16...+18 градусов. Помимо этого в городе усилится ветер до 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Дождь пообещали также и в Шымкенте, он будет сопровождаться грозой и сильным ветром. В городе похолодает до +20...+22 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с, а местами - до 15-20 м/с.

Отметим, что на сегодня в ряде регионов страны было объявлено штормовое предупреждение. Жителей некоторых областей предупредили о сильных осадках и ветре. В Алматинской области, например, прогнозируют мокрый снег, а в каких-то регионах сохраняется пожарная опасность.

Также синоптики пообещали, что 1-2 сентября казахстанцы почувствуют приход осени - резко снизится температура, пройдут осадки.

Специалисты метеослужбы озвучили прогноз погоды на предстоящую осень - в октябре и ноябре 2023 года ожидается температура воздуха выше нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034599-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-posledniy-den-leta/

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