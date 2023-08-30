Высокая пожароопасность сохранится в Казахстане в последний день лета

Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на то, что лето завершается, в некоторых областях страны сохраняется чрезвычайная или высокая пожароопасность. Прогноз погоды на четверг опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

31 августа на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области – гроза, днем – град. На большей части области – порывы 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области они могут достигать 23-28 м/с.

В Кокшетау временами ожидается гроза, порывы ветра составят 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области будет сильный дождь. На юге, западе, в горных районах области – гроза. Скорость ветра – 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром ожидается гроза.

31 августа днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, скорость ветра при этом составит 15-20 м/с. В центре, на востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде в этот день прогнозируют пыльную бурю, порывы ветра – 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

31 августа днем на севере, востоке Актюбинской области синоптики обещают грозу, порывы ветра составят 15-20 м/с. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актобе скорость ветра будет в районе 15 м/с.

На севере, в центре, юго-западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. Такая же ситуация ожидается и в Уральске.

31 августа на севере, в предгорных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области – сильные осадки (дождь, мокрый снег), на юге – гроза, днем – град.

При этом в горных районах области прогнозируют туман. В северной половине региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Қонаев временами ожидается гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Днем на юге, западе, севере Павлодарской области скорость ветра составит 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

31 августа днем на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Скорость ветра будет равна 15-20 м/с, при этом порывы могут достигать 25 м/с.

31 августа на северо-западе, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг в Астане, Алматы и Шымкенте синоптики прогнозируют грозы.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, ветер скоростью 15-20 м/с оценивается как "крепкий" и "очень крепкий". Скорость ветра такой силы может качать стволы деревьев, ломать их сучья, идти против такого ветра трудно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034587-vysokaya-pozharoopasnost-sohranitsya-v-kazahstane-v-posledniy-den-leta/