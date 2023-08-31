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"Хуже не видел": путешественник на солнцемобиле рассказал, где в Казахстане самые плохие дороги

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Владимир Силевич
Владимир Силевич. Фото: diapazon.kz

Умелец из Актюбинской области Владимир Силевич, который создал солнцемобиль и отправился на нем в путешествие по Казахстану, рассказал, где в нашей стране худшие дороги.

Солнцемобиль, на котором он отправился в путешествие, является второй версией, автомобиля, созданного своими руками, пишет "Диапазон".

"Я проехал через Уральск, Актобе, Аральск, Байконур, Кызылорду, Шымкент, Тараз, Алмату, Талдыкорган. Потом вернулся в Алматы и начал подниматься на север: Караганда, Астана, Кокшетау, Костанай. Я примерно 2,5 месяца катался. Мой рекорд в день - 280 километров"., - рассказал Владимир.

За время своего путешествия мастер проехал около 6 тыс. километров - он поделился впечатлениями о дорогах Казахстана.

Солнцемобиль
Солнцемобиль. Фото: diapazon.kz

"Самые ужасные дороги в Актюбинской области. Хуже не видел нигде. Были местами в других регионах не очень, дырки-дырки, а потом идеальное полотно. До Караганды местами гравийка идет, но ее хоть ремонтируют! А у нас от Актобе до Карабутака - это же ужас! Ехал - бабах, бабах. Автобаны до и после Астаны, от Кокшетау до Костаная - идеальные дороги", - рассказал путешественник.

Он также отметил, что казахстанцы отзывчивые и добрые люди, которые всегда стараются помочь, угостить и желают доброго пути.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034596-huzhe-ne-videl-puteshestvennik-na-solntsemobile-rasskazal-gde-v-kazahstane-samye-plohie-dorogi/

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