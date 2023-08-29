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Ввоз праворульных автомобилей хотят запретить в Казахстане

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Мужчина ведет машину
Праворульное авто. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial/Getty Images

Министерство индустрии и инфраструктурного развития опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа касательно запрета на ввоз праворульных авто в Казахстан.

Проект документ появился на сайте сегодня, 29 августа, а публичное обсуждение завершится 13 сентября этого года.

Авторы предложили введение запрета на ввоз праворульных автомобилей в Казахстан сроком на шесть месяцев.

"Ввести запрет на ввоз на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления", - говорится в одном из пунктов документа.

Обязанности по обеспечению контроля по реализации запрета планируют возложить на Комитет государственных доходов Министерства финансов при взаимодействии с Пограничной службой КНБ.

Ранее мы писали, что некоторые автовладельцы ввозили в РК "праворульки" под видом запчастей (без двигателя и ходовой части), а уже здесь устанавливали на нее новый кузов, получая так называемые "автомобили-конструкторы".

В ходе легализации иностранных авто, которая проходила в Казахстане в этом году, было принято постановление, в соответствии с которым в РК было официально разрешено легализовать так называемые автомобили-конструкторы.

Была разработана специальная процедура легализации таких авто.

С 1 июля прием заявок на легализацию остановлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034468-vvoz-pravorulnyh-mashin-hotyat-zapretit-v-kazahstane/

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