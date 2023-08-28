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Уголь подорожал в Казахстане

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Мужчина держит уголь
Уголь. Иллюстративное фото: Tim Wright / Getty Images

Сегодня представитель МИИР Турар Жолмагамбетов на брифинге СЦК озвучил новые цены на уголь в Казахстане. По его словам, они не менялись последние три года, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Комитета индустриального развития МИИР РК Турар Жолмагамбетов рассказал, по какой цене можно будет купить уголь в предстоящий отопительный сезон.

"Цены на уголь:

  • "Шубаркуль" в разрезе 7 570 тенге за тонну;
  • "Шубаркуль премиум" – 9 000 тенге;
  • "Каражыра" – 9 000 тенге за тонну;
  • Майкубенский уголь – 6 700 тенге за тонну.

По сравнению с прошлым годом цены в среднем выросли на 15%, где-то – на 7-10%. Надо отметить, что три предыдущих года цены не менялись", – сказал он.

При этом Жолмагамбетов отметил, что уголь в Казахстане по сравнению с другими странами намного дешевле.

"Стоимость социального угля в Казахстане является одной из самых низких. Если в разрезе он стоит начиная порядка от 7 до 9 тыс. тенге, то в зависимости от дальности пунктов, – чем дальше от угольного разреза, и (если – прим. ред.) там нет железнодорожных путей, и это дополнительно КамАЗом доставляется, – она может дойти до 25 тыс. тенге.

В самом разрезе цены невысокие. Такой же уголь коммунально-бытовой в России стоит 35 тыс., в Узбекистан – до 50-60 тыс. тенге, в прошлом году наблюдали в Кыргызстане – 45-50 тыс. тенге", – подчеркнул спикер.

В целом рост цен он объяснил инфляционными процессами.

"Да, действительно, у нас внутри рост цен есть, но по сравнению с соседними странами, мы являемся одними из самых доступных по социальному углю среди соседей", – добавил Турар Жолмагамбетов.

Напомним, что в начале мая глава МИИР подписал приказ, согласно которому с территории РК на шесть месяцев запретили вывозить автомобильным транспортом:

  • уголь каменный;
  • брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – код ТН ВЭД ЕАЭС) 2701);
  • лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД ЕАЭС 2702).

Кроме того, в начале ноября 2022 года аналитики все же отмечали рост цен на уголь в Казахстане. Так, сообщалось, что на внутреннем рынке страны в октябре 2022 года каменный уголь подорожал на 10,9% по сравнению с октябрем 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034297-ugol-podorozhal-v-kazahstane/

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