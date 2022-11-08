На сколько подорожал уголь в Казахстане, рассказали аналитики

Уголь. Иллюстративное фото: Monty Rakusen/Getty images

Зима близко, а значит для многих граждан страны скоро остро встанет вопрос отопления своих домов и закупки твердого топлива. О том, как за год изменились цены на уголь в Казахстане, рассказали аналитики EnergyProm.

С января по сентябрь 2022 года в Казахстане было добыто 86,7 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат. Как отмечают аналитики, это на 5,6% больше, чем было годом ранее.

Практически весь объем добычи (90,6%) пришелся на Павлодарскую и Карагандинскую области. Это два ключевых добывающих региона Казахстана.

В Павлодарской области добыча составила 50,3 млн тонн (на 4,9% больше, чем годом ранее), в Карагандинской — 28,2 млн тонн, что на 1,9% больше, чем было в прошлом году.

Сколько угля добыли в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Непосредственно каменного угля было добыто 79,9 млн тонн, что на 4,9% больше, чем было годом ранее. Добыча бурого угля выросла сразу на 23,9%, до 3,7 млн тонн, а угольного концентрата — на 4,4%, до 3,1 млн тонн.

Какой уголь добывают в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, в Казахстане наблюдается не только рост добычи угля. Также увеличились и объемы экспорта. По итогам восьми месяцев Казахстан экспортировал 22 млн тонн каменного угля на сумму 653,2 млн долларов. Рост в натуральном выражении составил 18,5%, в денежном – сразу 2,2 раза.

В страны СНГ Казахстан отправил 14,3 млн тонн угля, причем значительную часть в Россию – 13,3 млн тонн. В тройке лидирующих стран также оказались Кыргызстан и Узбекистан – 531,8 тыс. тонн и 229,6 тыс. тонн соответственно.

Что касается остального мира, то здесь лидерами по закупке казахстанского угля стали Швейцария (5,2 млн тонн), Польша (821 тыс. тонн) и Кипр (752,9 тыс. тонн). Всего же Казахстан отправил в другие страны, не входящие в Содружество независимых государств, порядка 7,7 млн тонн угля. Это в 2,1 раза больше, чем было в прошлом году.

Куда отправляет Казахстан свой уголь. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что вместе с ростом добычи угля в стране заметно выросли и потребительские цены. По данным аналитиков, на внутреннем рынке страны в октябре текущего года каменный уголь подорожал на 10,9% по сравнению с октябрем прошлого года.

Напомним, в сентябре текущего года тонна угля для населения уже стоила в среднем около 15 тыс. тенге.

Тем не менее, рост цен продолжился. В региональном разрезе рост цен на уголь сильнее всего ощутили жители Улытауской области – сразу на 57,4% за год. В тройке антилидеров также оказались Абайская (плюс 18,6% за год) и Северо-Казахстанская (плюс 18,5%) области.

В Шымкенте цены на уголь за год выросли на 4,6%, в Алматы – на 7,4%, а в Астане – на 15,3%.

На сколько выросли цены на уголь. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, ранее ситуацию с углем также прокомментировали представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Как отмечали в ведомстве, цены на уголь в разрезе всей страны сохранены на прошлогоднем уровне, но могут отличаться в зависимости от географического расположения, способа транспортировки и марки угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996240-na-skolko-podorozhal-ugol-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/