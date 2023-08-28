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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый телеканал появится в Казахстане

Опубликовано:

Пара смотрит телевизор
ТВ. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 сентября в Казахстане начнет вещание новый международный телеканал Silk Way Cinema. Вещать там будут на двух языках – казахском и русском, передает МИА "Казинформ".

Новый телеканал будет запущен Телерадиокомплексом президента.

Ожидается, что свое вещание он начнет уже с 1 сентября. Помимо Казахстана, его сигнал также будет доступен более чем в 10 странах ближнего зарубежья.

Как уточняет издание, на телеканале Silk Way Cinema будут транслироваться познавательные и образовательные программы, документальные и музыкальные проекты, телесериалы и другие.

Напомним, недавно в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала "Царьград". Позже министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали пояснил, что в этой ситуации не нужно искать политический подтекст.

Отметим, согласно приказу "Об утверждении перечня обязательных теле-, радиоканалов" от 17 июня 2019 года, в перечень обязательных теле-, радиоканалов входили QAZAQSTAN, "Хабар", "Хабар 24", BALAPAN, ABAI TV, QAZSPORT, Kazakh TV, "МИР", "Астана", Almaty, Первый канал "Евразия", КТК, 31 канал, "Седьмой канал", El arna.

Согласно приказу от этого года, перечень расширили до 17 телеканалов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034188-novyy-telekanal-poyavitsya-v-kazahstane/

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