Токаев купил камчу и вазу у ремесленников из Тараза (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев на выставке ремесленников в Таразе. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил выставку ремесленников Жамбылского региона в историко-культурном комплексе "Көне Тараз", сообщает официальный сайт Акорды.

Президент ознакомился с изделиями мастеров прикладного искусства общественного объединения инвалидов «Шебер шаңырақ», ассоциации ремесленников Жамбылской области «Өшпес мұра», ассоциации «Объединение ремесленников», дома моды «Асыл-Дизайн» и других организаций.

29 ремесленников выставили изделия из войлока, шерсти, кожи и дерева, керамическую и глиняную посуду, панно, национальные музыкальные инструменты, национальную одежду, конное снаряжение, а также ювелирные изделия.

Судя по опубликованному пресс-службой видеоролику, президент купил у нескольких ремесленников камчу и вазу. Расплатился президент наличными.

В представленной Касым-Жомарту Токаеву инсталляции «Киіз үй» были продемонстрированы мастер-классы для молодежи по искусству вязания, валяния кошмы, плетения, прядения ворса, прессования сырмака и т.д.

На выставке также были показаны костюмы, воссоздающие многовековые традиции искусства кочевников в современной мировой моде в стиле неофольклора, парфюмерные изделия с ароматом степных цветов и трав.

Недавно Тараз получил сертификат о включении во Всемирный список городов ремесленников.

Напомним, сегодня президент прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках визита он посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Кроме того, глава государства ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" и анонсировал выделение триллиона тенге на развитие сельхозкооперации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008007-tokaev-posetil-vystavku-remeslennikov-v-taraze-foto/