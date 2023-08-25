Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог из-за ремонта

Знак "Дорожные работы". Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы продолжается средний ремонт транспортной развязки по улице Сатпаева в связи с этим алматинцев предупредили об ограничениях движения, сообщается в Telegram-канале Almaty Joly.

По транспортной развязке на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова с 23:00 25 августа до 06:00 26 августа будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного покрытия с полным перекрытием движения, по эстакаде в западном направлении до улицы Манаса, по улице Байзакова от Курмангазы до съезда на Жандосова.

Также с 23:00 25 августа до 6:00 26 августа движение по эстакаде на пересечении Сатпаева – Байзакова в западном направлении от улицы Мусурепова, по съезду с Сатпаева на Байзакова в северном направлении, с Жандосова на Байзакова в северном направлении будет ограничено.

Объезд будет организован по проспекту Абая, а также улицам Ауэзова, Манаса и бульвару Бухар Жырау.

Движение транспорта по съезду с улицы Байзакова на улицу Сатпаева в восточном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

Схема проезда. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, что в Алматы недавно завершился ремонт проспекта Аль-Фараби, однако новый асфальт уже повредили. Как оказалось, это сделали подрядчики, которые незаконно пытались провести врезку в канализационную систему.

Как рассказали в акимате, 24 августа в вечернее время в Алматы из-за подмыва грунта было повреждено дорожное полотно на участке проспекта Аль-Фараби, на правом съезде на проспект Назарбаева с юго-западного угла.

Стоит отметить, что эту часть Аль-Фараби перекрывали для укладки нового асфальтного покрытия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034060-almatintsev-predupredili-o-novyh-perekrytiyah-dorog-iz-za-remonta/