Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какое наказание грозит казахстанцам за оскорбления и нападения на полицейских

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В МВД рассказали, какое наказание может ждать казахстанцев, которые допускают оскорбления в адрес полицейских и препятствуют их законным действиям, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Согласно официальной статистике, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.

При этом 1699 лиц привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Из этого числа 792 правонарушителя были арестованы.

"Органы внутренних дел работают в целях обеспечения общественного правопорядка, то есть вашей безопасности. В этой связи прошу не допускать оскорблений в адрес сотрудников полиции и не препятствовать им при исполнении их служебных обязанностей", – призвал Зулкаиров.

По его словам, за это предусмотрена уголовная и административная ответственность от крупного штрафа 2000 МРП (6,9 млн тенге) до лишения свободы сроком до 7 лет.

Также Зулкаиров отметил, что граждане имеют право обжаловать действия сотрудников полиции.

Напомним, в декабре прошлого года в Жамбылской области вынесли приговор восьми казахстанцам, которые напали на полицейских и пытались забрать у них табельное оружие. Всех их приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

В январе этого года стало известно, что в Алматы за 2022 год зарегистрировали 21 факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Недавно в Сети распространилось сообщение, что группа людей в Костанае якобы избила одного сотрудника полиции. В областном департаменте полиции факт не подтвердили.

Также недавно в соцсетях появилось видео, как неизвестного мужчину в стационарном посту полиции в Петропавловске валят на пол, затем надевают наручники. В ДП СКО рассказали, что нетрезвый 35-летний житель пытался спровоцировать конфликт с прохожим. А когда его задержали, вел себя агрессивно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033908-kakoe-nakazanie-grozit-kazahstantsam-za-oskorbleniya-i-napadeniya-na-politseyskih/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.