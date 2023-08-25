Какое наказание грозит казахстанцам за оскорбления и нападения на полицейских

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В МВД рассказали, какое наказание может ждать казахстанцев, которые допускают оскорбления в адрес полицейских и препятствуют их законным действиям, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Согласно официальной статистике, с начала года зарегистрировано уже 146 фактов применения насилия в отношении представителя власти, по которым 109 человек осуждены к различным мерам наказания, 19 из них лишены свободы.

При этом 1699 лиц привлекли к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа. Из этого числа 792 правонарушителя были арестованы.

"Органы внутренних дел работают в целях обеспечения общественного правопорядка, то есть вашей безопасности. В этой связи прошу не допускать оскорблений в адрес сотрудников полиции и не препятствовать им при исполнении их служебных обязанностей", – призвал Зулкаиров.

По его словам, за это предусмотрена уголовная и административная ответственность от крупного штрафа 2000 МРП (6,9 млн тенге) до лишения свободы сроком до 7 лет.

Также Зулкаиров отметил, что граждане имеют право обжаловать действия сотрудников полиции.

Напомним, в декабре прошлого года в Жамбылской области вынесли приговор восьми казахстанцам, которые напали на полицейских и пытались забрать у них табельное оружие. Всех их приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

В январе этого года стало известно, что в Алматы за 2022 год зарегистрировали 21 факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Недавно в Сети распространилось сообщение, что группа людей в Костанае якобы избила одного сотрудника полиции. В областном департаменте полиции факт не подтвердили.

Также недавно в соцсетях появилось видео, как неизвестного мужчину в стационарном посту полиции в Петропавловске валят на пол, затем надевают наручники. В ДП СКО рассказали, что нетрезвый 35-летний житель пытался спровоцировать конфликт с прохожим. А когда его задержали, вел себя агрессивно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033908-kakoe-nakazanie-grozit-kazahstantsam-za-oskorbleniya-i-napadeniya-na-politseyskih/