Более десятка человек осудили за нападения на полицейских в Алматы

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

21 факт применения насилия в отношении сотрудников полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей зарегистрирован в Алматы за прошлый год. Уже по 12 из них состоялся суд и вынесен приговор, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Управления собственной безопасности ДП Алматы, по указанным эпизодам зарегистрированы уголовные дела по статье 380 УК РК.

"По 12 фактам приговор уже состоялся и виновные понесли заслуженное наказание в соответствии с законодательством РК.

За неполный январь этого года следственным подразделением Департамента зарегистрировано три уголовных дела, по которым подозреваемые взяты под стражу.

Каждый факт применения насилия в отношении представителей власти находится на особом контроле", - сообщил начальник Управления собственной безопасности ДП города Алматы Ерик Жумабай.

Он напомнил, что угроза или насильственные действия в отношении представителя власти - уголовно наказуемые деяния и наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006425-bolee-desyatka-chelovek-osudili-za-napadeniya-na-politseyskih-v-almaty/