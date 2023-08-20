"Напали на полицейского": в ДП Костанайской области прокомментировали инцидент

Драка у кафе. Кадр из видео: t.me/kriminal_kazakhstan

В ДП Костанайской области прокомментировали распространившуюся в Сети информацию, о том, что в Костанае якобы избили сотрудника полиции, передает МИА "Казинформ".

Кадры появились в Telegram-канале Криминальный Казахстан.

"У кафе "Шахерезада" группа людей напала на одного полицейского. Подробностей пока нет",- заявил автор.

Инцидент произошел в субботу, 19 августа, ранним утром. В полиции отметили, что на пульт "102" поступило сообщение о том, что возле одно из кафе в Костанае происходит драка с участием нескольких человек.

"На место происшествия были направлены несколько автопатрулей. По прибытию сотрудники полиции задержали всех участников драки и доставили в Южный отдел полиции 6 человек. Все они привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - сообщили в ДП региона.

Также в пресс-службе подчеркнули, что факта нападения и оказания сопротивления сотрудникам полиции не было.

Стражи порядка добавили, что полиция принимает меры для установления автора публикации, в которой он некорректно высказался в адрес сотрудников и распространил заведомо ложную информацию.

Согласно статье 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033201-napali-na-politseyskogo-v-dp-kostanayskoy-oblasti-prokommentirovali-intsident/