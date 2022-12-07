Нападение на полицейских в Шу: восьмерым казахстанцам вынесли приговор

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Жамбылской области вынесли приговор восьми казахстанцам, которые в мае этого года напали на полицейских и пытались забрать у них табельное оружие, сообщает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Всех восьмерых жителей Шуской области признали виновными в нападении на стражей порядка - их приговорили к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, 7 мая на привокзальной площади в городе Шу сотрудники полиции остановили автомобиль "ВАЗ 2114" без номерного знака. Однако водитель и пассажир авто на требования полицейских отреагировали агрессивно и напали на полицейских. К ним присоединились еще несколько человек, находившихся в кафе недалеко от вокзала.

"Они, грубо нарушая общественный порядок, напали на полицейских, пытались завладеть их табельным оружием и нанесли им телесные повреждения", — рассказали в полиции.

Очевидцы нападения сняли все происходящее на видео. Позже ролик распространился в Сети.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РК - "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Позже сообщалось, что среди задержанных шесть парней и две девушки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000436-napadenie-na-politseyskih-v-shu-vosmerym-kazahstantsam-vynesli-prigovor/