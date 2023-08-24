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Еще две улицы перекроют в центре Алматы из-за ремонта

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Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в связи со средним ремонтом будут частично перекрыты улицы Тлендиева и Шаляпина в ночь на 25 августа, сообщает официальный Telegram-канал Almaty Joly.

Как сообщили в акимате, по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Тлендиева от улицы Сатпаева до улицы Толе би протяженностью 1,7 км.

"С 23:00 24 августа до 06:00 25 августа в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет полностью перекрыто движение по улице Тлендиева на участке – от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Сатпаева, улицу Брусиловского и проспект Абая", – говорится в сообщении.

Схема движения по перекрытому участку
Схема движения по перекрытому участку. Фото: t.me/AlmatyJoly

Отмечается, что во избежание ДТП и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

Кроме того, в южной столице продолжается средний ремонт по улице Шаляпина.

По информации акимата, в план среднего ремонта был включен участок улицы Шаляпина – от улицы Берегового до улицы Ашимова протяженностью 4 км. Между тем от улицы Ашимова до улицы Яссауи ремонт завершен и полностью открыто движение.

"С 23:00 24 августа до 06:00 25 августа в связи с проведением среднего ремонта будет полностью перекрыто движение по северной стороне улицы Шаляпина – от улицы Яссауи до улицы Берегового.

По южной стороне будет организовано реверсивное движение", – добавили в ведомстве.

Схема движения по перекрытому участку
Схема движения по перекрытому участку. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, ранее ремонт дорожного покрытия начали на участке улицы Шаляпина, от Берегового до Ашимова. Работы планируется завершить до 31 августа.

Кроме того, ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, когда откроют движение по проспекту Абая и улице Толе би, которые пробивают до границ города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033882-esche-dve-ulitsy-perekroyut-v-tsentre-almaty-iz-za-remonta/

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