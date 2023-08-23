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Сильные дожди, град и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

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Женщины с зонтом идут по улице под дождем
Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Понижение температуры и сильные дожди с градом прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, с 24 по 26 августа на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются также на западе, северо-западе, севере и востоке республики.

Кроме того, наибольшее понижение температуры воздуха ожидается в северных регионах страны, в ночные часы температура воздуха на севере опустится до +7…+12 градусов, днем - до +17…+22 градусов.

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается и прогнозируется погода преимущественно без осадков.

На официальном сайте МЧС РК даны рекомендации, которые следует выполнять во время выпадения града:

  • по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью;
  • находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);
  • не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев;
  • если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение;
  • находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол;
  • если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой;
  • ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033598-silnye-dozhdi-grad-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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