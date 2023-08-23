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Жара до 37 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Фонтан в Алматы
Жара. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 23 августа, по прогнозам синоптиков в трех крупнейших городах Казахстана будет жаркая погода. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем в столице температура поднимется до +31…+33 градусов, а ночью – опустится до +17…+19 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с.

В Алматы также синоптики обещают ясную погоду. Днем столбики термометров покажут +32…+34 градуса, ночью – до +18…+20 градусов. При этом день обещает быть почти безветренным – 0-5 м/с.

А вот в Шымкенте днем прогнозируется сильная жара – до +35…+37 градусов. Ночью в мегаполисе станет чуть прохладнее – до +20…+22 градусов. Скорость ветра здесь сегодня будет достигать 8-13 м/с.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033554-zhara-do-37-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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