Одну из транспортных развязок перекроют на ремонт в центре Алматы

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня вечером в центре Алматы перекроют одну из важных транспортных развязок. Схемы перекрытия и объезда предоставили сотрудники акимата мегаполиса в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

Так, сообщается, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта была включена транспортная развязка на пересечении улиц Сатпаева – Жандосова – Байзакова протяженностью 3,1 км.

Потому в ведомстве предупредили, что с 23:00 23 августа до 06:00 24 августа по транспортной развязке на пересечении улицы Сатпаева и улицы Байзакова будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного покрытия с полным перекрытием движения по эстакаде в западном и восточном направлениях.

На этот же период будет ограничено движение по улице Жандосова в восточном направлении от улицы Манаса.

"Объезд будет организован по улице Ауэзова, проспекту Абая, улице Манаса, бульвару Бухар Жырау с установкой соответствующей схемы объезда.

Движение транспорта по съездам с улицы Сатпаева на улицу Байзакова в северном направлении, с улицы Байзакова на улицу Жандосова в западном направлении, с улицы Байзакова на улицу Сатпаева в восточном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности участников движения будут предусмотрены 2 экипажа патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 километров в час.

Схема перекрытия дороги. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним также, что ранее ремонт дорожного покрытия начали на участке улицы Шаляпина, от Берегового до Ашимова. Работы планируется завершить до 31 августа.

Кроме того, ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033704-odnu-iz-transportnyh-razvyazok-perekroyut-na-remont-v-tsentre-almaty/